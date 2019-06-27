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  3. Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılmaya yanaşmıyor

Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılmaya yanaşmıyor

Alper Potuk Fenerbahçe'den ayrılmaya yanaşmıyor

Fenerbahçe, Mehmet Topal’dan sonra Alper Potuk’la da yollarını ayırmak istiyor ancak tecrübeli futbolcu bu öneriye yanaşmıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.

(Takvim)

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