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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 13:14
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 13:25

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmeye ikna oldu

Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmeye ikna oldu

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Fenerbahçe'de Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a transferi resmileşmek üzere..

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi yapan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanırken Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

enerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile anlaştığı öğrenildi. Sezon başında maaşında indirime gitmesine rağmen 1,5 milyon euro kazanan ve fazla forma şansı bulamayan Alper Potuk'un Rizespor'a transferinin birkaç gün içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Sarı lacivertlilerden ayrılmak istemeyen Alper Potuk'un yapılan görüşmeler sonucunda Rizespor'a gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

(Futbol Arena)

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