Alper Potuk adım adım Göztepe'ye

Süper Lig'de sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'ye İstanbul'dan müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin daha önce talip olduğu Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Alper Potuk, kulübüyle yollarını ayırınca Göz-Göz'e gün doğdu. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis engeli ortadan kalkarken sarı-kırmızılı yönetim elini çabuk tutup başarılı on numarayı Göztepe'ye kazandırmak istiyor.
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Yönetim, Alper'in menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklarken yarın futbolcu ile bir araya gelerek transferi sonlandırmaya çalışacak. Alper Potuk'a Süper Lig'in yeni ekipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor'un da teklif götürdüğü öğrenilirken, on numara mevkiinde oynayan yıldızın İzmir'e daha yakın olduğu gelen haberler arasında. Eskişehir altyapısından yetişen futbolcu 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezondur forma giyiyordu. Bir dönem milli formayı da giyen Alper, Süper Lig'de 253 resmi maça çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.
Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.