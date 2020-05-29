Alper Potuk adım adım Göztepe'ye

Süper Lig'de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi hedefini ıskalamak istemeyen Göztepe'de yönetim 10 numara transferi için yoğun çaba sarf ediyor.
Listesinde Almanya Bundesliga 2'de Hamburg forması giyen Aaron Hunt ve Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Portekizli Pedro Tiba'yı barındıran Göz-Göz'ün asıl hedefi ise Fenerbahçeli Alper Potuk.
Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Alper'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 28 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği öğrenildi.
(Yeni Asır)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Elmander ve Riera'ı göreve getiriyor. Ayrıca Claudio Taffarel'in de yeniden kaleci antrenörü olarak Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.
Göztepe, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alper Potuk için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Kırmızılı ekibe gitmeye sıcak bakıyor.