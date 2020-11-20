Alp Yalman: 'Yönetimin ibradan önce seçime gitmesi doğru değil'

Galatasaray'ın efsane Başkanı Alp Yalman, Sarı-Kırmızılı kulübün seçim sürecini değerlendirdi. Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil. Ben bu şartlarda seçimin yapılacağını düşünmüyorum. Bana şu an için çatı adaylık konusunda bir teklif gelmedi. Bu daha sonra konuşulacak bir konu” ifadelerini kullandı.
Efsane başkan, Mustafa Cengiz ve yönetimini nasıl buluyorsunuz sorusuna ise “Ben hiçbir yönetim hakkında bu zamana kadar konuşmadım” yanıtını verdi. G.Saray’da yarın Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda camianın önde gelen isimlerinin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.