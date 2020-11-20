Alp Yalman: 'Yönetimin ibradan önce seçime gitmesi doğru değil'

AKŞAM

Orçun ÖZATEŞ

Alp Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil” dedi.

Galatasaray'ın efsane Başkanı Alp Yalman, Sarı-Kırmızılı kulübün seçim sürecini değerlendirdi. Yalman, “Zamanından önce yapılacak olan bir seçimi doğru bulmuyorum. Görevde olan yönetimlerin ibra edilmeden önce seçim yapılması doğru ve mantıklı değil. Ben bu şartlarda seçimin yapılacağını düşünmüyorum. Bana şu an için çatı adaylık konusunda bir teklif gelmedi. Bu daha sonra konuşulacak bir konu” ifadelerini kullandı.

Efsane başkan, Mustafa Cengiz ve yönetimini nasıl buluyorsunuz sorusuna ise “Ben hiçbir yönetim hakkında bu zamana kadar konuşmadım” yanıtını verdi. G.Saray’da yarın Divan Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda camianın önde gelen isimlerinin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.