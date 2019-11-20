Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7142
  • 6,3285
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Al-Nasr, Adem Ljajic için Beşiktaş'a 8 milyon Euro teklif etti

Al-Nasr, Adem Ljajic için Beşiktaş'a 8 milyon Euro teklif etti

Al-Nasr, Adem Ljajic için Beşiktaş'a 8 milyon Euro teklif etti

Beşiktaş yönetimi kadroyu yenilemek için kaynak arayışını sürdürürken Adem Ljajic'e gelen teklif yüreklere su serpti. Maliyetleri de azaltmak isteyen yönetimi rahatlatan ilk teklif Ljajic için geldi.

Bu sezon inişli çıkışlı performansı ile tartışılan 28 yaşındaki oyuncuya Abdullah Avcı da sahip çıkarak yeniden eski günlerine dönmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Boşnak futbolcunun performansının artışı ile birlikte transfer teklifleri de başladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr, 28 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlılara 8 milyon Euro teklif etti.

Geçtiğimiz sezon 1.25 milyon Euro'ya kiralık olarak kadroya katılan oyuncu için Haziran ayında ise Torino'ya 6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Diaby'nin 10 numarada başarılı performansı sonrası geride kalan yıldız futbolcuya gelen teklife yönetim de sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler bonservis geliri elde ederek, öncelikle forvet ve kanat transferlerini hemen bitirmek istiyor.

(Sabah)


Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hande Erçel'den takdirlik hareket!
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu
<p>Instagram hesabından videolar yayınlayan Ece Erken, ´Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz t

Ece Erken Hacklendi! ´Şu An Hepimiz Tehlike Altındayız!´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp’ta tüm platformları etkileyen güvenlik açığı

'Eller Mağarası' Cueva De Las Manos, Görenleri Hayrete Düşürüyor