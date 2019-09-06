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  3. Almanya'ya evinde şok! Dev maçta kazanan Hollanda

Almanya'ya evinde şok! Dev maçta kazanan Hollanda

Almanya'ya evinde şok! Dev maçta kazanan Hollanda

EURO2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Mücadenin 9. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle öne geçen Almanya, devreye 1-02lık üstünlükle girdi.

Hollanda, Frenkie De Jong'un golüyle skora denge getirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jonathan Tah'ın kendi kalesine attığı gol Hollanda'yı öne geçirdi.

Almanya, 73. dakikada Kroos'un penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı. Hollanda 79. dakikada Malen ile bir kez daha öne geçti.

Son sözü 90+1. dakikada Wijnaldum söyledi ve Hollanda, Almanya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Hollanda 3 maçta 6 puanla ulaştı. Almanya ise oynadığı 4 maç sonunda 9 puan toplamış oldu.

Hollanda'da Ryan Babel, maça 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

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