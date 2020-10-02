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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 15:22
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Almanya'nın milli takımımızla karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı

Almanya'nın milli takımımızla karşılaşacağı maçın aday kadrosu açıklandı

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de hazırlık maçı oynayacağı Almanya'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 7 Ekim tarihinde özel maçta karşılaşacağı rakibi Almanya’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Joachim Löw tarafından aday kadroya davet edilen 29 futbolcu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Arsenal FC), Manuel Neuer (FC Bayern Münih), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta BC), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United AFC), Antonio Rüdiger (Chelsea FC), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC Berlin), Niklas Süle (FC Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Orta Saha: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Bayern Münih), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (FC Bayern Münih), Toni Kroos (Real Madrid CF), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Suat Serdar (FC Schalke 04)

Forvet: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea FC), Luca Waldschmidt (SL Benfica), Serge Gnabry (FC Bayern Münih) Timo Werner (Chelsea FC)

Almanya’da kadroda yer alan Manuel Neuer, Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos ve Serge Gnabry, Türkiye ile oynanacak özel maçın kadrosunda olmayacak. Bu oyuncular sadece Almanya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde yapacağı müsabakalarda kadroda bulunacak.

Almanya, 7 Ekim’de Köln’de oynanacak özel maçta Türkiye A Milli Takımı’nı konuk edecek. Ardından da UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Ukrayna ve 13 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak.

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