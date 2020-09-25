Almanya'dan Mesut Özil itirafı: ‘Çuvalladık‘

IHA, Akşam.com.tr

Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla sonuçlanan süreç hakkında konuştu. Curtius, "Mesut Özil şahsen çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. Ama 2 sene önce meydana gelen olayda Almanya Futbol Federasyonu olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Daha fazla destek olabilirdik. Bundan pişmanlık duyuyorum." dedi. Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından bir dizi ırkçı saldırının hedefi olmuş; Alman kamuoyunda da sosyal lince maruz kalarak Almanya Milli Futbol Takımı'nı bırakmak zorunda kalmıştı.

7 Ekim Çarşamba günü Almanya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde Alman Futbol Federasyonu (DFB) yetkilileri Türk basınıyla Berlin’de bir araya geldi.

Alman Futbol Federasyonu adına toplantıya katılan DFB Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius, Mesut Özil olayında federasyon olarak başarısız olduklarını ve krizi yönetemediklerini söyledi.

Curtius, basın toplantısında öncelikle 7 Ekim tarihinde Köln’de oynanacak, Almanya-Türkiye hazırlık maçına değindi ve her iki takım için de faydalı, güzel bir maç olması dileğinde bulundu. Hazırlık maçının seyircili oynanıp oynanmayacağına henüz karar vermediklerini kaydeden Curtius, buna koronavirüs salgınında yaşanacak gelişmeler sonrasında netlik kazanacağını söyledi.

"IRKÇILIĞIN TOPLUMUMUZDA VE ÖZELLİKLE FUTBOLUMUZDA YERİ YOKTUR"



Alman futbolundaki ırkçılığa da Curtius, “Irkçılığın toplumumuzda ve özellikle futbolumuzda yeri yoktur. Her ırkçı harekete kırmızı kartı göstereceğiz. Bütün eyalet örgütlerimizde yeşil sahalarda ya da kulüplerde meydana gelebilecek ırkçı eylemlerin şikayet edilebileceği ortamlar oluşturduk. Irkçı davranışları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tolere etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius

"MESUT ÖZİL’İN DAHA FAZLA YANINDA OLMALIYDIK"



Alman Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Curtius konuşmasında 2018 senesinde yaşanan Mesut Özil tecrübesinden sonra kulüplerle yakın diyalog başlattıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

Bu olaydan ders çıkarmak istiyoruz. Alman futbolunda aktif futbolcuların yüzde 25’ini göçmen kökenli futbolcular oluşturuyor. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Bu futbolculara ulaşmak istiyoruz. Onlarla diyaloğumuzu artırmak istiyoruz. Mesut Özil şahsen çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. Ama 2 sene önce meydana gelen olayda Almanya Futbol Federasyonu olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Bundan pişmanlık duyuyorum.

Curtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım.” diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Mesut Özil, 2018 yılında futbolcular İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş, ziyaretin ardından Almanya Futbol Federasyonu ve başka kişilerce gördüğü kötü muamele yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek istemediğini dile getirmişti. Özil, milli takım kariyerini sonlandırdığı açıklamada, "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem." ifadelerine yer vermişti.



"FARKLI MUAMELE GÖRÜYORUM"

Bir dizi başka ırkçı olaya da maruz kalan yıldız futbolcu, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi?" diyerek milli takım kariyerine nokta koymuştu.