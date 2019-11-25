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  3. Almanya'da Türk kulübüne çirkin saldırı! Kulüp binası ateşe verildi

Almanya'da Türk kulübüne çirkin saldırı! Kulüp binası ateşe verildi

Almanya'da Türk kulübüne çirkin saldırı! Kulüp binası ateşe verildi

Almanya'da Türk spor kulübü bir ay içinde ikinci kez kundaklandı. Ateşe verilen kulüp binası küle döndü.

Almanya'nın Pforzheim kentindeki Türk spor kulübü, bir ay içinde ikinci kez kundaklanarak yakıldı.

13 Ekim günü molotofkokteyli saldıraya uğrayan Fatihspor'a ait olan kulüp binası, bu son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi. 

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti. 

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Fatihspor'a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda 100 bin Euro'nun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti. 

(TRT Spor)


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