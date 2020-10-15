Almanya'da tartışılan isim Max Kruse

Fenerbahçe ile FIFA'da davalık olarak ayrılan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de de gündeme gelmeye devam ediyor.
Alman oyuncu, Twitch üzerinden gece yarılarına kadar oyun oynarken, bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı.
"Uyku doktoru" Michael Feld, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Üst düzey bir sporcunun uykuya ihtiyacı vardır ama onlar daha az uykuyla da başa çıkabilirler. 7-8 saatlik bir uyku mecburdur. Gece tüm idman beyinde tekrar yapılır, yenilenme gereklidir." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PERFORMANS"
Union Berlin ise, Kruse'nin mesai dışındaki bu hobisiyle ilgili, "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performans" açıklamasını yaptı.
Union Berlin ile ilk maçına Mainz karşısında çıkan Kruse, 4-0 biten maçta ağları sarsmayı başarmıştı.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.
Yeni sezona müthiş giren ancak sonraki haftalarda yine hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun devre arasına kadar göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir durumda, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transferi bir hayli yüksek ihtimal.
Fenerbahçe'nin sorunlu bir şekilde ayrıldığı Max Kruse, yeni takımında da ilginç bir şekilde gündem olmayı başardı.
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