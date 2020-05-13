Almanya'da ‘Korona' kampüsü

2017’de tüm altyapı ve kadın takımları için inşa edilen ‘FC Bayern Campus’; Hans Flick ve futbolcuların hizmetine sunuldu. Takım dün ve bugün çalışmalarını yaparken, 2 farklı binada herkes tek odada kalmaya başladı. 8 ayrı futbol sahası, 4 spor salonu, 2 bin 500 kapasiteli nizami bir stat, 4 ayrı restoran, herkese özel duş ve tuvaletler dev kampüste yer alıyor.
Özel sağlık merkezi
17 Mayıs Pazar Union Berlin deplasmanına gidecek Bayern, takım çalışmalarına da başladı. Taktik idmanlara da start verecek olan Alman devi, sağlık konularını ise ihmal etmiyor. Kampüsteki özel sağlık merkezine bir test alanı eklendi. Oyunculara burada testler yapılacak. Sağlık merkezi büyük olduğu için sakatlık tedavilerinde sosyal mesafe sıkıntısı yaşanmayacak. Kampüsün, Allianz Aren ve havalimanına yakınlığı nedeniyle uzun otobüs yolculuğu da olmayacak.
(Milliyet)
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