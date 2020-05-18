Almanya'da konuşmaya korkuyorlar

Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.

AKŞAM

Almanya’da sezon başladı, Bundesliga yönetimi her ne kadar bunu bir cesaret örneği ve dünya futbolunda liderlik gibi sunmaya çalışsa da işin perde arkası öyle değil. Alman sporunun nabzını Deutsche Welle’nin spor gazetecisi Jonathan Kerin yaşananları şu şekilde açıklıyor: “Bazı taraftarlar statlarda seyircisi olmayan oyunların işe yaramaz ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Zaten futbolun seyircisiz ne olduğunu herkes görüyor. Diğer insanlar koronavirüs testlerine sınırlı şekilde ulaşırken, Bundesliga’nın ayrıcalıklı olmasından rahatsız. Sezonun sona erdirilmesi yüz milyonlarca euro zarar ve kulüplerin 3’te 1’inin iflas etmesi anlamına geliyor. Çeşitli anketlere halkın yüzde 60’ının mevcut epidemiyolojik (salgınlarla ilgilenen tıp dalı) koşullarda maçların devamını istemediğini gösteriyor.”

SİRK HAYVANLARI GİBİ

Haberde Karin’in, “Ancak burada toplum ve futbol taraftarlığını ayırmak lazım. Virüs belirtileri olmasına rağmen bir çok insan testlere ulaşamazken, milyonlar kazanan futbolcuların ayrıcalıklı olmasından rahatsızlık var. Sezon sonuna kadar yaklaşık 25 bin teste ihtiyaç var. Futbolcular görüşlerini ifade etmekte zorlanıyor” şeklindeki görüşlerine de yer verildikten sonra şu tespitlerde bulunuldu: “Köln orta saha oyuncusu Birger Verstrate, Belçika televizyonuna konuştu ancak ertesi gün açıklamalarını geri çekmek ve yanlış anlaşıldığını söylemek zorunda kaldı. Bu oyuncuların görüşlerini ifade etmede sorun yaşadığını gösterir. Oyuncular kendilerini kukla gibi ve gösteri yapmak zorundaki sirk hayvanları gibi gördüklerini söylediler. Futbolcular resmi görüşe karşı çıkmamalı. Çünkü bahis, para, iş ve futbol kulüplerinin gelecekte hayatta kalması buna bağlı.”

HAALAND’A KÜFÜR

Ruhr derbisinde cumartesi günü B.Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Dortmund maçı 4-0 kazandı. Sarı-Siyahlılar’ın ilk golünü Haaland attı. Norveçli oyuncunun gol sevinci sırasında ise Schalkeli Todibo, Haaland’ın büyükannesine küfretti. O an kameralara yansıdı.