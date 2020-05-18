Almanya'da konuşmaya korkuyorlar

AKŞAM
Almanya’da sezon başladı, Bundesliga yönetimi her ne kadar bunu bir cesaret örneği ve dünya futbolunda liderlik gibi sunmaya çalışsa da işin perde arkası öyle değil. Alman sporunun nabzını Deutsche Welle’nin spor gazetecisi Jonathan Kerin yaşananları şu şekilde açıklıyor: “Bazı taraftarlar statlarda seyircisi olmayan oyunların işe yaramaz ve anlamsız olduğunu düşünüyor. Zaten futbolun seyircisiz ne olduğunu herkes görüyor. Diğer insanlar koronavirüs testlerine sınırlı şekilde ulaşırken, Bundesliga’nın ayrıcalıklı olmasından rahatsız. Sezonun sona erdirilmesi yüz milyonlarca euro zarar ve kulüplerin 3’te 1’inin iflas etmesi anlamına geliyor. Çeşitli anketlere halkın yüzde 60’ının mevcut epidemiyolojik (salgınlarla ilgilenen tıp dalı) koşullarda maçların devamını istemediğini gösteriyor.”
SİRK HAYVANLARI GİBİ
Haberde Karin’in, “Ancak burada toplum ve futbol taraftarlığını ayırmak lazım. Virüs belirtileri olmasına rağmen bir çok insan testlere ulaşamazken, milyonlar kazanan futbolcuların ayrıcalıklı olmasından rahatsızlık var. Sezon sonuna kadar yaklaşık 25 bin teste ihtiyaç var. Futbolcular görüşlerini ifade etmekte zorlanıyor” şeklindeki görüşlerine de yer verildikten sonra şu tespitlerde bulunuldu: “Köln orta saha oyuncusu Birger Verstrate, Belçika televizyonuna konuştu ancak ertesi gün açıklamalarını geri çekmek ve yanlış anlaşıldığını söylemek zorunda kaldı. Bu oyuncuların görüşlerini ifade etmede sorun yaşadığını gösterir. Oyuncular kendilerini kukla gibi ve gösteri yapmak zorundaki sirk hayvanları gibi gördüklerini söylediler. Futbolcular resmi görüşe karşı çıkmamalı. Çünkü bahis, para, iş ve futbol kulüplerinin gelecekte hayatta kalması buna bağlı.”
HAALAND’A KÜFÜR
Ruhr derbisinde cumartesi günü B.Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Dortmund maçı 4-0 kazandı. Sarı-Siyahlılar’ın ilk golünü Haaland attı. Norveçli oyuncunun gol sevinci sırasında ise Schalkeli Todibo, Haaland’ın büyükannesine küfretti. O an kameralara yansıdı.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.