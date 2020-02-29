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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:11
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:11

Almanya'da ilginç olay! İki takım da sahadan çekildi

Almanya'da ilginç olay! İki takım da sahadan çekildi

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Bayern Münih taraftarları Hoffenheim başkanını hedef alan bir pankart açınca ortalık karıştı. Hoffenheim takımı sahadan çekildi.

Almanya Bundesliga'da sahne alan maçta Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'i 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında maçı 6-0 geride götüren Hoffenheim, Bayern Münih taraftarlarının açtığı pankart nedeniyle sahayı terk etti.

Hoffenheim deplasmanında maçı takip eden Bayern Münih taraftarları, Hoffenheim sahibi Dietmar Hopp'u hedef alan bir pankart açınca ilginç anlar yaşandı. Bayern Münih'in 6-0 önde götürdüğü maçta Hoffenheim futbolcuları sahadan çekildi.

HOFFENHEİİM SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Bayern Münih Başkanı Rummenigge ve yönetici Oliver Kahn bu anlarda taraftarlara giderek tepki gösterdi. Hoffenheimlı oyuncular yoğun çabalar sonrası soyunma odasından tekrar sahaya geldi. Hoffenheim Teknik Direktörü Alfred Schreuder ve Bayern Münih hocası Hansi Flick birbirlerine sarılarak tatsızlığa son verdi.

HOPP VE RUMMENİGGE TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Ardından Hoffenheim'in sahibi Hopp ve Bayern Münih Başkanı Rummenigge futbolcuların arasına gelerek tribünleri selamladı. Bu anlarda alkış tufanı koparken, karşılaşma skorunun 6-0 olarak tayin edilmesine karar verildi.

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