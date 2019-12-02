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  3. Almanya'da gündem Ozan Kabak! Genç oyuncu haftanın 11'ine seçildi

Almanya'da gündem Ozan Kabak! Genç oyuncu haftanın 11'ine seçildi

Almanya'da gündem Ozan Kabak! Genç oyuncu haftanın 11'ine seçildi

Almanya'da Ozan Kabak fırtınası esmeye devam ediyor. Schalke 04'ün Union Berlin'i 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve bir de asist yapan Ozan Kabak Almanların ünlü dergisi Kicker tarafından hem maçın adamı, hem de haftanın 11'ine seçildi.

Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki milli yıldızımız Ozan Kabak fırtınalar estirmeye devam ediyor. Bundesliga'da geçen hafta haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak bu hafta da takımının 2-1 kazandığı Union Berlin maçına damga vurdu.

Bu hafta da asist yaptı

90 dakika sahada kalan Ozan Kabak maçın 23. dakikasında Benito Ramon'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. Genç milli yıldız ayrıca oynadığı muhteşem futbolla Alman futbol otoritelerinden tam not aldı.

Hem maçın adamı hem de haftanın 11'i

Ozan Kabak bu performansı ile Almanların ünlü dergisi Kicker tarafından hem maçın adamı, hem de haftanın 11'ine seçildi. Milli futbolcu çıktığı son 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik ile üst üste ikinci kez Almanya'da haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stuttgart'a transer olan genç yıldız bu sezon başında 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.

(Fanatik)


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