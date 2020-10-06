Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

DHA

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.