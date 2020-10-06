Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Transferin son saniyesinde takımdan ayrıldı! İşte yeni adresi...
Trabzonspor yeni transferi Djaniny'nin lisansını Al Ahli'den gerekli evrakların geç gönderilmesi sebebiyle çıkaramadı. Bordo-Mavililerin futbolcu için geçici lisans çıkartacağı öğrenildi.
Fener ve Beşiktaş'tan dünyaları istedi, ortada kaldı!
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.