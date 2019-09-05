Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6922
  • 6,2999
  • 276.78
  • 100586
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Almanya tek galibiyetini Ürdün'e karşı aldı

Almanya tek galibiyetini Ürdün'e karşı aldı

Almanya tek galibiyetini Ürdün'e karşı aldı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 devirdi.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 yendi.

Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.

Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)

Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5

Ürdün: Abdeen 2, Tucker 14, Alawadi 3, Abbas 4, Ahmet Düverioğlu 17, Al-Dasuqi, Alhamarsheh 3, Hussein 4, İbrahim 11, Obeid 2, Abuwazaneh, Hawwas 2

1. Periyot: 28-17

Devre: 48-36

3. Periyot: 66-49

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcıyı orada görenler şaşkınlık yaşadı
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Ebru Şahin'den rekor talep
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen

Ünlülerin Güzellik Merkezinden Ücreti Ödemeden Kaçtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük