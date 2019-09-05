Almanya tek galibiyetini Ürdün'e karşı aldı
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 devirdi.
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Almanya, G Grubu'ndaki üçüncü maçında Ürdün'ü 96-62 yendi.
Fransa ve Dominik Cumhuriyeti'nin son karşılaşmalar öncesi ikinci tura kalmayı garantilediği grupta, ilk galibiyetini alan Almanya ve galibiyetsiz Ürdün klasman maçları oynayacak.
Salon: Shenzhen Spor Merkezi
Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)
Almanya: İsmet Akpınar 7, Schröder 10, Zipser 12, Theis 7, Kleber 18, Voigtmann 8, Barthel 13, Benzing 3, Giffey, Lo 7, Obst 6, Thiemann 5
Ürdün: Abdeen 2, Tucker 14, Alawadi 3, Abbas 4, Ahmet Düverioğlu 17, Al-Dasuqi, Alhamarsheh 3, Hussein 4, İbrahim 11, Obeid 2, Abuwazaneh, Hawwas 2
1. Periyot: 28-17
Devre: 48-36
3. Periyot: 66-49