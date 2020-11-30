Almanya, Löw ile devam dedi

DFB’den yapılan yazılı açıklamada, DFB Başkanlık Kurulunun bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Joachim Löw ile kayıtsız şartsız devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
2021 Avrupa Şampiyonası yolunda mili takımın önemli hedeflere ulaştığı ifade edilen açıklamada, "DFB Başkanlığı’nın Joachim Löw'e güveni devam etmektedir." ifadesi kullandı.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu.
• "Doktorlar, durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç."
• "Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı."
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.
Devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray, Real Betis'te beklentilerin altında kalan Nabil Fekir için girişimlerde bulundu.
• 27 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi mümkün görünmüyor.
• Temaslar, kiralama üzerinden yürüyor.
• Nabil Fekir, bu sezon La Liga'da oynadığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, "Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz." dedi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…