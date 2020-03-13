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  • Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga'da gelecek hafta maçlarının oynanmamasını istiyor
  • 13 Mart 2020 Cuma 14:04
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  • 13 Mart 2020 Cuma 14:04

Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga'da gelecek hafta maçlarının oynanmamasını istiyor

Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga'da gelecek hafta maçlarının oynanmamasını istiyor

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Almanya Kulüpler Birliği (DFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek hafta yapılacak karşılaşmaların oynanmamasını istiyor.

DFL'den yapılan açıklamada, koronavirüsün Bundesliga ve Bundesliga 2’deki maçlara olan etkisinin bügün düzenlenen başkanlık kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan’a kadar lige ara verilmesini önereceği belirtildi.

"Hedefimiz yaza kadar sezonu tamamlamak." ifadesi kullanılan açıklamada, milli maçlar için verilecek arada mevcut bilgiler ışığında gelecekte, özellikle maç takvimi konusunda nasıl hareket edileceğine ilişkin kulüplerle istişare edileceği kaydedildi.

Bu hafta sonu oynanacak 26. hafta karşılaşmaları konusunda Almanya Sağlık Bakanlığı ve yerel makamlarla temasta olunduğu belirtilen açıklamada, "Yerel makamların talimatları göz önüne alınarak Bundesliga ve Bundesliga 2'de bugün başlayacak 26. haftadaki maçlar seyircisiz oynanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu hafta oynanacak karşılaşmalar sırasında seyircilerin stat etrafında toplanmaması çağrısında bulunuldu.

Bundesliga'da 20-22 Mart tarihlerinde 27. hafta karşılaşmalarının oynanması planlanmıştı. 28. hafta karşılaşmalarının ise milli maçlar için verilen aradan sonra 3-5 Nisan tarihlerinde oynanması öngörülüyor.

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