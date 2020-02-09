Almanya, Hollanda ve Belçika'da futbola fırtına engeli

Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Belçika 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de 9 Şubat Pazar günü oynanacak 10 maçın 9'u, ülkeleri etkisi altına alması beklenen fırtına nedeniyle ertelendi.
Ülke genelinde 9-11 Şubat tarihleri arasında etkili olacak Sabine Fırtınası, Almanya'da Bundesliga'nın 21. haftasında Ren Derbisi'nde Borussia Mönchengladbach ile Köln'ü karşı karşıya getiren mücadelenin oynanmasına engel oldu.
Hollanda ve Belçika'da ise bugün oynanması planlanan 8 maç, Ciara Fırtınası sebebiyle gelecek haftaya ertelendi.
Taraftarların can güvenliğinin garanti edilememesi maçların ertelenmesindeki neden olarak gösterildi.
Bugün TSİ 20:00'de başlayacak Bayern Münih - Leipzig maçıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu 4 ligde ertelenen maçlar şu şekilde;
Utrecht - Ajax (Hollanda Eredivisie)
AZ Alkmaar - Feyenoord (Holanda Eredivisie)
Sparta Rotterdam - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)
Emmen - Twente (Hollanda Eredivisie)
Standard Liege - Club Brugge (Belçika 1. Lig A)
Royal Antwerp - Genk (Belçika 1. Lig A)
(GOAL)
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.
Bugün etkili olmaya başlaması beklenen fırtına sebebiyle Almanya, Hollanda ve Belçika'da oynanması planlanan maçlar ertelendi.