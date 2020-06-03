  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Almanya Futbol Federasyonu'ndan George Floyd kararı

Almanya Futbol Federasyonu'ndan George Floyd kararı

Paylaş

Almanya Futbol Federasyonu (DFL) Kontrol Komisyonunun ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd'a destek veren futbolcular hakkında inceleme yapmayacağı bildirildi.

DFB’den yapılan açıklamada, Kontrol Komisyonun Floyd olayıyla ilgili dayanışma ve ırkçılık karşıtı gösterilerinde bulunan Borussia Dortmund’da forma giyen Achraf Hakimi ve Jadon Sancho, Schalke 04’de oynayan Westen McKennie ve Borussia Mönchengladbach forması taşıyan Marcus Thuram hakkında inceleme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada komisyonun Floyd olayıyla ilgili gelecek hafta yapılacak ırkçılık eylemlerinde de bu çizgiyi koruyacağı aktarıldı.

DFB Başkanı Fritz Keller, komisyonun bu öngörülü kararından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “DFB her türlü ırkçılığa, ayrımcılığa ve şiddete kararlılıkla karşı çıkıyor ve hoşgörü, açıklık ve çeşitlilikten yana yer alıyor. Bunlar DFB’nin tüzüğünde de yer alan değerlerdir." ifadesini kullandı.

Hakimi, Sancho, McKennie ve Thuram, Bundesliga’nın 29. haftasında oynadıkları karşılaşmalarda George Floyd’un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine dikkat çekerek ırkçılığı protesto etmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

ASVEL, Norris Cole ile 2 yıllık anlaşma sağladı

title

Wendell, Bayer Leverkusen'le olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

title

İskoçya Premier Lig'de yeni sezon ağustos ayında başlayacak

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı
Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru
Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Beklenen açıklama! Ağaoğlu: Sosa ve Novak...
Beklenen açıklama! Ağaoğlu: Sosa ve Novak...

Beklenen açıklama! Ağaoğlu: Sosa ve Novak...

Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de büyük seferberlik
Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Bu sezon lig şampiyonluğunun kaçmasında büyük etken olarak görülen defanstaki sıkıntılar transfer döneminde çözülecek. Öncelikle sağ-sol bek konuları halledilecek, stoper hattında mevcut isimler ve kiradaki Zanka konusunda karar verilip, yeni takviyelere bakılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.