Almanya Futbol Federasyonu'na vergi kaçakçılığı baskını

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Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas gerçeği Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas gerçeği Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Terim kurbanını seçti Terim kurbanını seçti Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.

Fatih Terim'den yeni sayfa Fatih Terim'den yeni sayfa Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.

Yeni görevinin ilk senesinde gövde gösterisi yaptı! Yeni görevinin ilk senesinde gövde gösterisi yaptı! Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.

Milli Takım'ın rakibi Almanya Milli Takım'ın rakibi Almanya A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.