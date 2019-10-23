Almanların yüksek tirajlı gazetesi Bild'den Borussia Dortmund için Jose Mourinho iddiası

Manchester United'dan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ayrıldığı günden bu yana boşta olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni rotasının hangi takım olacağı büyük merak konusuydu. Adı son olarak Tottenham Hotspur ile anılan dünyaca ünlü hocayla ilgili Alman basınından bugün gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde bu sezon kupalar kazanmak isteyen Borussia Dortmund yönetiminin Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki maç, Schalke 04 derbisi ve Wolfsburg mücadelelerinden alınacak sonuçlara göre Lucien Favre'ın görevine son vererek Mou'yu takımın başına getirebileceğini yazdı.

Olimpik Lyon Başkanı Jean-Michael Aulas'ın başka bir takımla anlaştığını duyurduğu 56 yaşındaki Mourinho, gazeteye verdiği son röportajda "Bundesliga'yı gerçekten ilgi çekici buluyorum. Borussia Dortmund'un yaptığı işleri ve Bayern Münih gibi dev bir takımla rekabet etme girişimlerini takdir ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(Fanatik)