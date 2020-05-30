Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi

Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

AKŞAM

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle durdurulan Şampiyonlar Ligi’nde final İstanbul’da oynanacaktı. UEFA’nın maçları yeniden başlatmasının ardından Final Four sistemini düşündüğü ve karşılaşmaları Almanya’da oynatabileceği öne sürüldü. Sky Sport’un haberine göre; UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde dörtlü final serisi yapma planı bulunuyor. Bu maçların da Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Almanya’da oynanması düşünülüyor.

DÖRTLÜ FİNAL PLANI

Haberde UEFA’nın Devler Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarını 7-8 Ağustos’ta başlatmak istediği, çeyrek finalleri ise tek maç üzerinden 13- 14 Ağustos’ta oynatmayı planladığı iddia edildi. Yarı finallerle birlikte yapılması düşünülen Final Four maçlarının da Almanya’ya alınabileceği kaydedildi. Almanya’nın, dev organizasyonu kendi ülkesine almak için UEFA’daki bazı isimlerle görüşmeler yaptığı da iddia edildi.

