Almanlar yola geldi

AKŞAM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için linç edilen Mesut Özil'e Alman federasyonu 3 hafta önce özür mektubu gönderdi.

Mesut Özil’in menajeri Erkan Söğüt, ESPN’e çok önemli açıklamalarda bulundu. Söğüt’ün ifadeleri arasında en dikkat çekeni ise Almanya Futbol Federasyonu’nun özür mektubuydu. Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası tarafından linç edilmiş ve sonrasında Almanya Milli Takımı’nı bırakmıştı. Söğüt, üç hafta önce özür mektubunun geldiğini belirtti. Mesut’un Arsenal’den dürüst bir şekilde ayrılmayı hak ettiğini de belirten Erkan Söğüt şunları söyledi:

ARTETA DÜRÜST VE ADİL DEĞİL

“Mesut, Arsenal için 2018’de 30 milyon sterlin imza ücretini reddetti. Arteta adil, dürüst ve şeffaf olmayı başaramadı. Saygı duymadı. Takım arkadaşları iyi antrenman yaptığını söylüyor. Konu antrenman değilse nedir? Mesut Özil’in kalmak istediğini biliyorlardı, Alexis Sanchez gibi, istese ayrılabilirdi.

