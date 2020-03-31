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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 19:57
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  • 31 Mart 2020 Salı 19:57

Almanlar yazdı! Yıldız isim Galatasaray'a mı geliyor?

Almanlar yazdı! Yıldız isim Galatasaray'a mı geliyor"

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Alman basını, Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu David Alaba'yı Galatasaray'a yazdı. Koronavirüs salgını sonrası sıkışan futbol dünyasında yaşanan belirsizliklerden ötürü her şeyin gerçekleşebileceğinin belirtildiği haberde, David Alaba'nın Galatasaray taraftarı olduğu da hatırlatıldı.

Galatasaray için Almanya'dan David Alaba iddiası... Şu anda Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Avusturyalı star için Alman basınında sarı-kırmızılı kulübe transferi değerlendirildi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi.

Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek.

"ANCAK... BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"

Ancak, tüm futbol camiası koronavirüs nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz. Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti.

Avusturya'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti.

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