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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:52
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:52

Alman kulüpleri 4,02 milyar Euro'luk gelirle rekora imza attı

Alman kulüpleri 4,02 milyar Euro'luk gelirle rekora imza attı

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Bundesliga'da mücadele eden kulüpler, 2018-2019 sezonunda toplam 4,02 milyar Euro gelir elde ederek rekor kırdı.

Bundesliga ekipleri, 2018-2019 sezonunda toplam 4,02 milyar Euro'yla gelir rekoru kırdı.

Alman Kulüpler Birliğinin (DFL) açıkladığı mali raporda, ligde yer alan 18 kulübün, geride kalan 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre gelirini yüzde 5,4 artırdığı belirtildi.

Raporda, Bundesliga kulüplerinin geçen sezon toplamda 4,02 milyar Euro gelir elde ederek üst üste 15. kez rekor kırdığı ifade edildi.

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) kulüplerinin de 2018-219 sezonunda, bir önceki sezona göre gelirini yüzde 28,5 artırarak 782 milyon Euro gelir elde ettiği aktarıldı.

DFL Başkanı Christian Seifert, Almanya'daki profesyonel futbolun son yıllarda başarılı bir sektör haline geldiğini belirterek, Bundesliga'nın ve 2. Bundesliga'nın ekonomik olarak istikrarı yakaladığını ifade etti.

(NTV Spor)

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