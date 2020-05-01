Alman kulübünde korona vakası

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Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırlandı Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırlandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.

Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı Kartal'ın eski yıldızından şok suçlama: Başkan beni kandırdı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida, ülkesi Portekiz'de Beşiktaş günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerini geçtiğimiz şubat ayında noktalayan Portekizli eski yıldız, siyah-beyazlı takımdaki son sezonunda o dönemin başkanı Fikret Orman tarafından yeni sözleşme konusunda kandırıldığını söyledi.

Mert Hakan transferinde son dakika Mert Hakan transferinde son dakika Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'a yıldız on numara geliyor Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi açıkladı Bir süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Dinamo Zagreb'in başındaki görevi 16 Nisan'da sona eren Bjelica'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyordu.

İspanyollar duyurdu! Arda Turan dönüyor İspanyollar duyurdu! Arda Turan dönüyor İspanyol basını, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini duyurdu.