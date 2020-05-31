Alman futbolcu, 'hanımcılık kazanacak' dedi!

Türkiye kaybetmeyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”