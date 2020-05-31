Alman futbolcu, 'hanımcılık kazanacak' dedi!

Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”
Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.
TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.
Türkiye ve EuroLeague'de sezonun resmen sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da belirsizlikler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Beko'dan son gelişmeler...
Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.