Alman devi resmen duyurdu: Beşiktaş'tan Bayern Münih'e...

Almanya Beko Basketbol Bundesliga'nın mücadele eden Bayern Münih, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki basketbolcusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.
Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeyeceğini belirtti.
Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.
��⚪ WILLKOMMEN, "ISI"— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) May 25, 2020
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