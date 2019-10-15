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  3. Alman Bild gazetesi, milli takımımızın asker selamı vermesini Nazi selamıyla eş değer tuttu!

Alman Bild gazetesi, milli takımımızın asker selamı vermesini Nazi selamıyla eş değer tuttu!

Alman Bild gazetesi, milli takımımızın asker selamı vermesini Nazi selamıyla eş değer tuttu!

Alman medyası, milli takımımızın deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiklerimiz için asker selamı vermesini Nazi selamıyla eş değer tuttu!

Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalırken Avrupa medyası ay-yıldız futbolcuların Suriye'de görev yapan askerlerimiz için selam vermesini eleştirmeye başladı.

1-0 kazandığımız Arnavutluk maçında Cenk'in golünden sonra millilerimiz Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Kahraman Mehmetçik'e selam çakmıştı. Başta Fransızlar olmak üzere Avrupa basını bu sevinci eleştirmesine rağmen, dün Kaan Ayhan'ın golünden sonra yine asker selamı veren futbolcularımız bir kez daha Avrupalıları çıldırttı.

Bild'den küstah benzetme

Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelen Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bildi, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

Bulgarların nazi selamıyla yan yana kullandılar

Dün akşam oynanan Bulgaristan-İngiltere maçında ise Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.

Griezmann da asker selamı vermişti

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

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