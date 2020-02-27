Alman basını yazdı: 'Ersun Yanal parayı almadan gitmez'

AKŞAM
ALMAN “ligablatt. de” sitesi, “Galatasaray’a karşı kaybedilen maç, sıradan bir puan kaybı değil. Ancak, Ersun Yanal görevi bırakmayı kabul etmiyor. Daha önce Trabzonspor’dan 10 milyon tazminat almıştı. Fenerbahçe’de tazminatı olmadığı konuşuluyor ancak 500 küsür bin euro alacağı bulunuyor” yorumunda bulundu. Alman basını, Yanal’ın yerine Kovac, Tayfun Korkut ve Erol Bulut’un isimlerinin konuşulduğunu da bildirdi. Bu arada tecrübeli çalıştırıcının kaderi de belli oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Yanal’ı daha erken de gönderebilir. Özellikle Türkiye Kupası’nda oynanacak Trabzonspor maçının belirleyici olabileceği kaydedildi. 3 Mart’ta Trabzon’da oynanacak ilk maçta alınacak skora göre Ersun Yanal ile sezon bitmeden de yolların ayrılması gündemde. Bu durumda hocaya alacağı olan 535 bin euro ödenecek
Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.
3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.
Galatasaray'da erken seçim isteyen muhalif kanadın, idari olarak ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz’i mali yönden de ibra etmemeye hazırlandığı iddia ediliyor. Faruk Süren ise çatı aday olarak düşünülen eski yönetici ve aynı zamanda zamanda damadı olan Burak Elmas için destek arayışında.
Takımını Fenerbahçe derbisine tek tek ev ödevi vererek hazırlayan ve Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son veren Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı öncesi bu kez bire bir görüşmelerle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.