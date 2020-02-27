Alman basını yazdı: 'Ersun Yanal parayı almadan gitmez'

Alman basını, F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kalan parasını almadan gitmeyeceğini, Trabzon’da da benzer bir tavır sergilediğini yazdı.

AKŞAM

ALMAN “ligablatt. de” sitesi, “Galatasaray’a karşı kaybedilen maç, sıradan bir puan kaybı değil. Ancak, Ersun Yanal görevi bırakmayı kabul etmiyor. Daha önce Trabzonspor’dan 10 milyon tazminat almıştı. Fenerbahçe’de tazminatı olmadığı konuşuluyor ancak 500 küsür bin euro alacağı bulunuyor” yorumunda bulundu. Alman basını, Yanal’ın yerine Kovac, Tayfun Korkut ve Erol Bulut’un isimlerinin konuşulduğunu da bildirdi. Bu arada tecrübeli çalıştırıcının kaderi de belli oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunda yolları ayırmayı planladığı Yanal’ı daha erken de gönderebilir. Özellikle Türkiye Kupası’nda oynanacak Trabzonspor maçının belirleyici olabileceği kaydedildi. 3 Mart’ta Trabzon’da oynanacak ilk maçta alınacak skora göre Ersun Yanal ile sezon bitmeden de yolların ayrılması gündemde. Bu durumda hocaya alacağı olan 535 bin euro ödenecek