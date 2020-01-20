All-Star'a Goodwin damgası

AKŞAM
BASKETBOLUMUZUN yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Şarkıcı Ben Fero’nun mini konseri, gösteri ve danslarla renklenen etkinlik, şölen havasında geçti. Shane Larkin’in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Nando De Colo’nun önderliğindeki Beyaz Takımı 144-126 yendi. All-Star mücadelesinde 33 sayı üreten Archie Goodwin karşılaşmanın yıldızı oldu. Kırmızıların kaptanı Larkin sadece 2 sayı attı.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Organizasyon kapsamında yapılan etkinliklerden en dikkati çeken ise “Yılın En Hızlı Bebeği”nin seçilmesi oldu. “Çiçeksepeti.com Bebek Yarışı” etkinliğinde 8-11 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı oldu. Bu alanda satılan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.
ROBİNHO’DAN ASİST
JOHNSON, smaç sırasında organizasyonu takip eden Brezilyalı futbolcu Robinho’dan yardım istedi. Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson’a pas attı. Johnson da Robinho’dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket jüri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı. Smaç yarışmasını Karşıyakalı Onuralp Bitim kazandı.
YİNE MELİH MAHMUTOĞLU
F.BAHÇE Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, All-Star 2020 Üç Sayı Yarışması’nda şampiyon olarak bu başarıyı üçüncü kez elde etti.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
REAL Betis, Bayer Leverkusen ve Leicester City Max Kruse’yi istiyor.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.
All-Star 2020’de Kırmızı takım, Beyaz takımı 144-126 mağlup etti. İTÜ’nün yıldızı Archie Goodwin 33 sayı, 6 ribaund, 6 asistle maça damga vurdu. Shane Larkin ise 2 sayıda kaldı...
SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.