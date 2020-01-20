All-Star'a Goodwin damgası

All-Star 2020’de Kırmızı takım, Beyaz takımı 144-126 mağlup etti. İTÜ’nün yıldızı Archie Goodwin 33 sayı, 6 ribaund, 6 asistle maça damga vurdu. Shane Larkin ise 2 sayıda kaldı...

AKŞAM

BASKETBOLUMUZUN yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Şarkıcı Ben Fero’nun mini konseri, gösteri ve danslarla renklenen etkinlik, şölen havasında geçti. Shane Larkin’in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Nando De Colo’nun önderliğindeki Beyaz Takımı 144-126 yendi. All-Star mücadelesinde 33 sayı üreten Archie Goodwin karşılaşmanın yıldızı oldu. Kırmızıların kaptanı Larkin sadece 2 sayı attı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Organizasyon kapsamında yapılan etkinliklerden en dikkati çeken ise “Yılın En Hızlı Bebeği”nin seçilmesi oldu. “Çiçeksepeti.com Bebek Yarışı” etkinliğinde 8-11 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı oldu. Bu alanda satılan ürünler, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek.

ROBİNHO’DAN ASİST

JOHNSON, smaç sırasında organizasyonu takip eden Brezilyalı futbolcu Robinho’dan yardım istedi. Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu, basketbol topunu ayağıyla sektirdikten sonra Johnson’a pas attı. Johnson da Robinho’dan aldığı pası şık bir smaçla bitirdi. Bu hareket jüri üyelerinin hepsinden 10 tam puan aldı. Smaç yarışmasını Karşıyakalı Onuralp Bitim kazandı.

YİNE MELİH MAHMUTOĞLU

F.BAHÇE Beko’nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, All-Star 2020 Üç Sayı Yarışması’nda şampiyon olarak bu başarıyı üçüncü kez elde etti.