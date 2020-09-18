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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 10:26
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Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna ligine gidiyor

Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna ligine gidiyor

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Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralıyor.

1.5 milyon euro kiralama bedeliyle 1.5 sezonluğuna kiralık gidecek olan golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı vurgulandı.

Geçen sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Allahyar 11 maçta 1 kez ağları sarsmıştı. Genç forvet, Fenerbahçe formasıyla da 4 karşılaşmaya çıktı ancak skor katkısı yapamadı.

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