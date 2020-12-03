Allahyar Sayyadmanesh attı, Leicester City yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda gruptan çıkmayı garantileyen Leicester City, Zorya deplasmanına konuk oldu. Mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.
Mücadelenin tek golünü Zorya'nın Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 17. dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü yerini Fofana'ya bıraktı. Cengiz Ünder ise mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Leicester 10 puanda kaldı. Zorya ise puanını 6 yaptı.
Leicester City ve Braga gruptan çıkan takımlar oldu.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Sivaspor maçı sonrasında konuştu.
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