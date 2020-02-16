Alkışlar Emre polise

AKŞAM
Bedir, tribünde maçı takip etmeye gelen görme engelli Beşiktaş taraftarına maçı anlattı. Emre Bedir’in bu davranışı büyük takdir topladı. İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Bedir, “Oldukça heyecanlıydı. Devamlı soruyordu. Ben de elimden geldiğince anlattım. Bunlar olması gereken şeyler. Kardeşimiz mutlu olsun yeter. Keşke Beşiktaş gol atsaydı da sevinci katlansaydı” dedi. Polis memuru Bedir’in bu davranışı sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından oldu.
BİR dönemin unutulmaz futbolcusu ve şimdilerin TFF yöneticisi Hamit Altıntop, Sport Bild’e röportaj verdi.
YAPTIĞI transfer harcamaları nedeniyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa’dan men ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılan Manchester City bu kez Premier Lig’de büyük tehlike ile karşı karşıya.
Ligdeki son 5 maçını kazanan Galatasaray, zirve yarışında ağırlığını hissettirmişti. Sarı-Kırmızılılar bugün de İstanbul’da Yeni Malatya’yı mağlup ederek F.Bahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.
Alanya maçında iki penaltı yaptıran Brezilyalı oyuncu, dün de yaptığı hata ile gol yedirdi...
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını söyledi.
BAŞAKŞEHİR-Beşiktaş maçında görev yapan polis memuru Emre Bedir örnek bir davranışa imza attı...
“Bugün her şey temlikli... Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. Elektrik parasını ödemek için bile para yok.”