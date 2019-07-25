Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, Alin Tosca ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreninde Rumen savunma oyuncusuyla resmi sözleşme imzalandı.
Son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu, takımın Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü kampa katıldı.
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.
Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.
Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray'ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir'e talip oldu.
Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.
Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız orta saha Morgan Schneiderlin Everton'da kalmaya karar verdi.