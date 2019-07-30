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  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:00
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:00

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

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Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu tüm madalyaları Erdoğan’a armağan etmek istiyor.

AKŞAM

ÖZEL sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada 10.96’lık atışı ile dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Tampere kentinde gerçekleştirilen organizasyonda atletizm ve masa tenisinde mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları ‘Türkiye sizinle gurur duyuyor’ ifadelerini kullanarak tebrik etti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise, şampiyonada büyük bir başarı kazandıklarını vurgulayarak, “Sporcularımız madalya ve kupalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vermek istiyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız özel sporcularımızı yakinen takip edip, destekliyor” dedi. Ali Topaloğlu da, “Madalyalarımı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

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Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a
Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu tüm madalyaları Erdoğan’a armağan etmek istiyor.

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