Ali Ravcı: Ligde artık tamamen rahatladık

Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken Ali Ravcı, gazetecilere açıklamada bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasından sonra 2-3 günlük bir zaman diliminde oyuncuları Kasımpaşa maçına hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Ravcı, oyunculara moral ve motivasyon verdiklerini, sahada da bunun karşılığını aldıklarını kaydetti.

Ali Ravcı, maçtaki tüm başarının oyunculara ait olduğunu belirterek, "Güzel bir maç oldu, kritik bir haftaydı bizim için. Alt sıralarla bağımız tamamen koptu. Bundan sonraki süreçte Akhisarspor maçıyla birlikte 4 haftalık bir zamanımız var. Bu maçlardan da toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp sezonu bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kasımpaşa maçını geride bıraktıklarını ifade eden Ravcı, şöyle devam etti:

"Akhisarspor maçına hazırlanıyoruz. Şu anda çok ciddi bir sakatlığımız yok. Ufak tefek sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Onların da maç gününe yetişeceğini umuyorum. Bütün oyuncularımız bugün itibariyle hazır, inşallah maç gününe kadar herhangi bir sakatlık veya olumsuzluk yaşamayız. Tam kadro olarak Akhisar'a gidip en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz."

Bir gazetecinin "Takımla 2-3 gün geçirdiğinizi dile getirdiniz. Bu sürede ne değişti de futbolcular bu kadar performansını ortaya çıkardılar?" sorusu üzerine Ravcı, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını söyledi.

Ali Ravcı, kupada Galatasaray'a kaybettikten sonra da takımda olumsuz bir hava oluştuğuna değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her şeyden önce bu olumsuz havayı dağıtmak gerekiyordu. İyi de kötü de oynasalar bizim bütün oyuncularımız değerli, karakterli. Bizim onlara sonsuz bir güvenimiz var. Sadece dediğim gibi onların moralini yükseltmek gerekiyordu, maçın önemini zaten kendilerine aktardık. Bireysel olarak da konuştuğumuz oyuncular vardı. O moral ve motivasyondan sonra sahaya çıktık ve o enerjilerini sahaya yansıtınca da sorun ortadan kalktı."

Antrenman

Sarı-siyahlılar, Ali Ravcı yönetiminde Akhisarspor maçının hazırlıklarına düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, 3 gruba ayrılarak yaptıkları pas çalışmasının ardından antrenmanı çift kale maçla sona erdirdi.

Antrenmana izinli olan kaleci Fabien Ceddy Farnolle katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Mina ile Mustafa Akbaş takımdan ayrı salonda çalıştı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Murat Akça ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.