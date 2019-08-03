Ali Ravcı: Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyen sarı-siyahlı takım, 3. eleme turunda Partizan ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Partizan maçının önemine dikkati çekerek:
"Slovenya'da güzel bir galibiyetle döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu sezon kadromuz yenileyerek, daha da güçlendirdik. Takım olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna odaklandık. Partizan karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçından avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Partizan maçının ardından Süper Lig'de sahamızda Başakşehir'i konuk edeceğiz. Bizim için zorlu bir hafta olacak."
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada futbolcuları Burak Yılmaz, Garry Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarındaki son durumu paylaştı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Paris Saint-Germain, Çin'de oynanan Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve kupayı üst üste 7. kez kazandı.