Ali Palabıyık tartışması

Fatih Terim geçen sezon 3-1 kaybedilen Trabzon maçı sonrasında, “Feghouli’nin kırmızısı doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Geçen sene M.Topal’ın Linnes’e yaptığı harekette hakem kim? Ali Palabıyık. Demek ki VAR’dan daha iyi görüyor” demişti.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İTALYA basınına göre; G.Saray, Boca Juniors'un ön liberosu Campuzano'yu istedi.
Pazar günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisine Ali Palabıyık atandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor bugün sahaya çıkacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda 3'te 3 bekliyoruz.
Carabao Cup 3. Tur maçında Chelsea, Barnsley'i 6-0 mağlup etti.