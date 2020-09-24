Ali Palabıyık tartışması

AKŞAM

Pazar günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisine Ali Palabıyık atandı.

Fatih Terim geçen sezon 3-1 kaybedilen Trabzon maçı sonrasında, “Feghouli’nin kırmızısı doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Geçen sene M.Topal’ın Linnes’e yaptığı harekette hakem kim? Ali Palabıyık. Demek ki VAR’dan daha iyi görüyor” demişti.

