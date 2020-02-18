  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 11:51
  • |
  • 18 Şubat 2020 Salı 11:51

Ali Palabıyık Avrupa Ligi'nde maça atandı

Ali Palabıyık Avrupa Ligi'nde maça atandı

Paylaş

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da şampiyonluk alameti! O sezonu yakaladılar..

title

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık 'MVP' ödülü verecek

title

Sergen Yalçın'dan futbolcularına: Trabzonspor'u yenemezsek şampiyonluk şansımız kalmaz

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

SPOR GÜNDEMİ

'Kazanamazsam bırakırım'
'Kazanamazsam bırakırım'

'Kazanamazsam bırakırım'

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı
Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.

Stadın elektriğini kesmeye geldiler
Stadın elektriğini kesmeye geldiler

Stadın elektriğini kesmeye geldiler

Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!
TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.

Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...
Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...

Tesislere geldi ama idmana çıkmadı! İşte sebebi...

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Terim'den derbiyle ilgili dev iddia
Terim'den derbiyle ilgili dev iddia

Terim'den derbiyle ilgili dev iddia

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.

Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...
Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...

Belli oldu! Nwakaeme Beşiktaş maçında...

Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.