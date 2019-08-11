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aksam.com.tr
  • 11 Ağustos 2019 Pazar 11:53
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  • 11 Ağustos 2019 Pazar 11:56

Ali Naibi'den transfer müjdesi: Takviyelerimiz devam edecek

Ali Naibi'den transfer müjdesi: Takviyelerimiz devam edecek

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Son olarak sol bek Rebocho'nun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Ali Naibi, "Rebocho, Benfica'nın alt yapısında yetişmiş ve Guingamp'ta başarılı bir performans göstermiş bir oyuncuydu. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"TRANSFER ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR!"

Öte yandan Naibi, siyah-beyazlıların transferde henzü frene basmadığını belirterek, "Eksik bölgelerimize takviyelerimiz devam edecek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.

(Fanatik)

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