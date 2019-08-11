Ali Naibi'den transfer müjdesi: Takviyelerimiz devam edecek

Son olarak sol bek Rebocho'nun transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta Ali Naibi, "Rebocho, Benfica'nın alt yapısında yetişmiş ve Guingamp'ta başarılı bir performans göstermiş bir oyuncuydu. Kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inanıyoruz." dedi.
"TRANSFER ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR!"
Öte yandan Naibi, siyah-beyazlıların transferde henzü frene basmadığını belirterek, "Eksik bölgelerimize takviyelerimiz devam edecek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" diye konuştu.
(Fanatik)
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