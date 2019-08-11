Ali Naibi'den transfer müjdesi: Takviyelerimiz devam edecek

SPOR GÜNDEMİ

Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim' Monchi haber gönderdi! 'Gelin görüşelim' Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.

Ön protokol yapıldı! Artık gelmemesi imkansız... Ön protokol yapıldı! Artık gelmemesi imkansız... Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.

Fred teklifi kabul etti Fred teklifi kabul etti İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu ve "her şey olabilir" dedi.

Ali Naibi'den transfer müjdesi Ali Naibi'den transfer müjdesi Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, transferlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Sürpriz golcü Eleke Sürpriz golcü Eleke Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.