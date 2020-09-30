Ali Naibi, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Naibi, “Yönetim kurulu ile karşılıklı görüşerek ayrılık sürecimi bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmeme rağmen herhangi bir cevap alamadığımı belirtmek isterim. Profesyonel futbol yöneticiliğine inanılmayan yönetim anlayışı nedeniyle, belirsiz sürecimin daha fazla uzamaması ve Beşiktaş camiasında benimle ilgili ve bana bağlı olmayan konular hakkında daha fazla yanlış bir intiba bırakmamak için bugün itibariyle görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, şunları söyledi:

“30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Sekiz sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım. 2 Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi'nde çeyrek final, namağlup gruplardan çıktığımız Şampiyonlar Ligi Son 16 macerası ve ömrüm boyunca unutmayacağım daha birçok başarı, güzel an ve anılar yaşadım. Bu çatı altında sevinç, mutluluk, heyecan, hayal kırıklığı dahil bir insanın yaşayabileceği bütün duyguları hissettim. Kulübümü uluslararası düzeyde de temsil etme onurunu yaşadım. Seneler içerisinde farklı yönetim tarzlarına sahip birçok yöneticiyle çalışma fırsatım oldu. Sekiz sene boyunca kişilerin değil sadece kulübümün menfaatleri doğrultusunda çalıştım. Ne yazık ki mevcut yönetim kurulu ile uzun süredir fikir ayrılıkları yaşamaktayım. Yaklaşık altı aydır işimin gereği olan görev, yetki ve sorumluluklarda aktif rolüm olmamasından dolayı bu kararımı uzun zaman önce almıştım. Yönetim kurulu ile karşılıklı görüşerek ayrılık sürecimi bir an önce neticelendirebilmek için birçok kez randevu talep etmeme rağmen herhangi bir cevap alamadığımı belirtmek isterim. Günümüz futbolunda, tüm dünyada kabul gören gereklilik olan, profesyonel futbol yöneticiliğine inanılmayan yönetim anlayışı nedeniyle, belirsiz sürecimin daha fazla uzamaması ve Beşiktaş camiasında benimle ilgili ve bana bağlı olmayan konular hakkında daha fazla yanlış bir intiba bırakmamak için bugün itibariyle görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Son olarak birlikte çalışma fırsatı bulduğum başkanlarımız sayın Fikret Orman ve Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, yönetim kurulu üyelerimize, teknik direktörlerimiz sayın Bilic, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'a, değerli antrenör ve futbolcularımıza; son olarak da kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."