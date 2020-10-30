Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko'yu zafere taşıdı

Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa)
Maccabi Playtika: Bryant 9, Wilbekin 23, Caloiaro 2, Bender 3, Zizic 11, Dorsey 1, Blayzer 3, Hunter 3, Jones 10
Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Brown 6, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 3, Vesely 8, Eddie 11, Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 7, Hamilton 2, Berkay Candan
1. Periyot: 22-18
Devre: 38-35
3. Periyot: 54-56
Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe forması da giyen Fas asıllı Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum ve sözlerine ateş püskürdü. Tecrübeli stoper, Macron'a ‘Bizi pisliğin içine atıyorsun' dedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile görüştü. Görüşmeyi başkan yardımcılarının yaptığı ve tarafl arın karşılıklı şartlarının öğrenildiği belirtildi.