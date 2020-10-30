Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko'yu zafere taşıdı

Ve Sumudica, Trabzonspor'u açıkladı

Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.