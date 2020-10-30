  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 00:17
  • |
  • Son Güncelleme:

Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko'yu zafere taşıdı

Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko'yu zafere taşıdı

Paylaş

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 75-65 yendi.

Fenerbahçe Beko ligde 3. galibiyetini elde ederken, İsrail ekibi ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa)

Maccabi Playtika: Bryant 9, Wilbekin 23, Caloiaro 2, Bender 3, Zizic 11, Dorsey 1, Blayzer 3, Hunter 3, Jones 10

Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Brown 6, Ulanovas 2, Ahmet Düverioğlu 3, Vesely 8, Eddie 11, Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 7, Hamilton 2, Berkay Candan

1. Periyot: 22-18

Devre: 38-35

3. Periyot: 54-56

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2
Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2

Yiğidolar yine sonunu getiremedi: 1-2

Çalımbay'dan maç sonrası acı itiraf: 10 kişi oynarken...
Çalımbay'dan maç sonrası acı itiraf: 10 kişi oynarken...

Çalımbay'dan maç sonrası acı itiraf: 10 kişi oynarken...

Zeki Çelik attı, Lille 2-0'dan döndü
Zeki Çelik attı, Lille 2-0'dan döndü

Zeki Çelik attı, Lille 2-0'dan döndü

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

'Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm'
'Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm'

'Hak ettiğimiz maçı verdik, çok üzgünüm'

Sivasspor'da Max Gradel, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

'En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık'
'En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık'

'En iyisini yapmamıza rağmen kazanamadık'

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Kayode, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Galatasaray'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Galatasaray'da bir futbolcuda koronavirüs çıktı

Galatasaray bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ve Sumudica, Trabzonspor'u açıkladı
Ve Sumudica, Trabzonspor'u açıkladı

Ve Sumudica, Trabzonspor'u açıkladı

Rumen basını, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ‘Trabzonspor benimle ilgileniyor' dediğini öne sürdü. Sumudica ise bu iddiaları yalanlayarak “Kimseye röportaj vermedim. Kimse de benimle görüşmedi. Haberler doğru değil” dedi.

Adil Rami, İslam düşmanı Macron'a ateş püskürdü
Adil Rami, İslam düşmanı Macron'a ateş püskürdü

Adil Rami, İslam düşmanı Macron'a ateş püskürdü

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe forması da giyen Fas asıllı Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum ve sözlerine ateş püskürdü. Tecrübeli stoper, Macron'a ‘Bizi pisliğin içine atıyorsun' dedi.

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alacağı maaş şaşırttı
Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alacağı maaş şaşırttı

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alacağı maaş şaşırttı

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile görüştü. Görüşmeyi başkan yardımcılarının yaptığı ve tarafl arın karşılıklı şartlarının öğrenildiği belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.