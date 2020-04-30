Ali Koç'un gönlündeki isim Mazzarri

Sportif Direktörlüğe geçmesi beklenen Emre Belözoğlu yönetiminde kadro yapılanması düşünen Başkan Ali Koç, teknik direktör adaylarını da belirledi. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Başkan Koç, teknik direktör tercihinde hata yapmak istemiyor.
Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç'un gönlündeki isim ise İtalyan isim Walter Mazzari.
Ajansspor'un haberine göre geçtiğimiz hafta Mazzari'nin Türkiye'deki yetkilerini elinde bulunduran menajer ile görüşen Başkan Ali Koç, Mazzari ile önümüzdeki 5 yılın yapılanmasını hedefliyor.
Altyapı tesislerini Samandıra'ya taşıyan, Avrupa'da güçlü bağlantıları olan Emre Belözoğlu'nu da Sportif Direktörlüğe getiren Ali Koç, Mazzari'nin yeni hoca olmasını istiyor.
WALTER MAZZARRI KİMDİR?
Daha önce Inter, Napoli, Sampdoria ve Watford'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adam, son olarak Torino'da görev yapmıştı. Başkan Ali Koç'un listesinde ilk sırada bulunan Mazzari ile ilgili net kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.
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