SPOR GÜNDEMİ

Genç futbolcu feci şekilde can verdi Genç futbolcu feci şekilde can verdi Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...

Semih Özsoy'un koltuğu gitti Semih Özsoy'un koltuğu gitti Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.

'Şaş ve Davala Galatasaray'ın evlatlarıdır' 'Şaş ve Davala Galatasaray'ın evlatlarıdır' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.

Ali Koç'un gönlündeki isim Mazzarri Ali Koç'un gönlündeki isim Mazzarri Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

'Eğer lig oynanmazsa kupayı isteriz' 'Eğer lig oynanmazsa kupayı isteriz' Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.

Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor camiası yasta! İstanbul ekibinin başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs spor camiasında da can almaya devam ediyor. Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalyoncu'nun kronik kalp ve şeker hastası olduğu belirtildi.