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  3. Ali Koç'un Fenerbahçe taraftarına forvet hediyesi: Nikola Kalinic

Ali Koç'un Fenerbahçe taraftarına forvet hediyesi: Nikola Kalinic

Ali Koç'un Fenerbahçe taraftarına forvet hediyesi: Nikola Kalinic

Menajer Mirsad Türkcan, Atletico Madrid'in golcüsü Kalinic için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Batsuhayi'yi bekleyen Fenerbahçe, Hırvat yıldızı yeniden listeye aldı...

Forvet hattına bir yıldız isim daha transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Atletico Madrid'in golcüsü

Nikola Kalinic için menajer Mirsad Türkcan, "Şartlar şimdi daha uygun. Kalinici getirebilirim" haberini gönderdi.

YÖNETİM KALİNİC'İ LİSTEYE YAZDI

Batsuhayi'nin transferi için 8 Ağustos'ta İngiltere'de transfer sezonunun bitmesini bekleyen Fenerbahçeli kurmaylar bu gelişme üzerine Kalinic'i yeniden listeye aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA DEVREDE

Mirsad'ın, Atletico Madrid'de forma şansı çok da yüksek olmayan Kalinic'in satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulabileceğini yönetime bildirdiği ifade edildi.

MİLLİ TAKIM'IN BANKOSU

Atletico Madrid geçen sezon Kalinic'i 14.5 milyon Euro bedelle Milan'dan transfer etmişti. Kalinic Hırvatistan Milli Takımı'nın da 1. santrforu durumunda...

(Takvim)

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