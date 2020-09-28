Ali Koç'un derbi galibiyeti hasreti devam ediyor

Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine karşı son 3 sezonda oynadığı 5 derbiyi de kazanamadı.
Fenerbahçe bu maçlarda 1 yenilgi alırken, 4 maç berabere sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.