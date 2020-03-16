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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:09
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:09

Ali Koç'u çıldırttılar! 'Sizden utanıyorum'

Ali Koç'u çıldırttılar! 'Sizden utanıyorum'

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Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Konyaspor ile 1-0 yenilmesi Başkan ali Koç'un sabrını taşırdı.

Süper Lig’de son 7 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, oyuncularına sert tepki gösterdi...

Sarı lacivertlilerin 9 kişi kalan İttifak Holding Konyaspor’a da yenilmesi sonrasında soyunma odasına giden Koç, sadece kızgın bir surat ifadesiyle sadece, “Sizlerden utanıyorum!” dedi ve dışarı çıktı. (Hürriyet)

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