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  • Ali Koç'tan transfer müjdesi: Bir veya iki stoper, bir tane 6 numara, bir tane de forvet almak istiyoruz
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:02
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:12

Ali Koç'tan transfer müjdesi: Bir veya iki stoper, bir tane 6 numara, bir tane de forvet almak istiyoruz

Ali Koç'tan transfer müjdesi: Bir veya iki stoper, bir tane 6 numara, bir tane de forvet almak istiyoruz

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferlerin devam edileceğini belirtti.

Yaptıkları transferlerin başarılı olduğunu söyleyen Ali Koç, ''Tamamen hocamızın istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik. 'Biz bir futbol kulübüyüz. Niye voleybola transfer yapıyorsunuz, biz futbol görmek istiyoruz' diyorlar. Doğrudur... Futbol ana lokomotiftir. Ancak biz bir spor kulübüyüz. Sadece futbol kulübü değiliz.

''7 TRANSFERİMİZ İYİ, DAHA BİTMEDİ''

Transferlerin devam edeceğini belirten Fenerbahçe Başkanı, ''Şu ana kadar yaptığımız 7 transfer genci olsun, tecrübelisi olsun hepsi iyi. Transferler daha bitmedi. Bir - iki stoper, bir tane 6 numara, bir tane de forvet almak istiyoruz. Ancak UEFA kıskacı nedeniyle kolay olmuyor.'' dedi.

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